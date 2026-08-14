Resta da capire quale sarà la posizione dell'Inter nei confronti di Luis Henrique in vista dell'amichevole di domani contro il Betis, in programma a Bari. Il brasiliano è infatti al centro di diverse voci di mercato, con la Roma interessata. Si parla di un possibile affare da 30 milioni di euro. Chivu deciderà di rischiarlo oppure preferirà preservarlo in vista delle prossime mosse?

In attesa della decisione, tutto lascia pensare che la sfida contro il Betis possa rappresentare una vera e propria prova generale in vista dell'esordio ufficiale contro il Monza. E tutto sembra giocare in favore di Diouf, protagonista di un precampionato positivo e sempre più convincente.

Diouf favorito sulla destra

Al momento è proprio Diouf il principale candidato a partire titolare sulla fascia destra. Spence, infatti, è arrivato solamente oggi a Milano. Dopo l'ufficialità del suo trasferimento bisognerà valutare il programma di allenamento, ma il tempo a disposizione è poco e il nuovo esterno dovrà ancora lavorare con Chivu, lo staff e i compagni.

Diouf dotrebbe partire titolare contro il Betis e dall'inizio contro il Monza. E perché no, anche nelle prime partite della stagione, prima di una gestione basata sull'alternanza con Spence.

Crescita e fiducia: Diouf convince Chivu

Il percorso di crescita di Diouf non è passato inosservato. L'esterno ha dimostrato di aver lavorato molto e di aver compiuto progressi importanti nel ruolo di quinto a tutta fascia.

Le sue caratteristiche possono essere particolarmente preziose per Chivu: ha velocità e guizzo, riesce a saltare l'uomo, attaccare la profondità e arrivare sul fondo. Inoltre, nell'ultimo periodo ha mostrato anche una maggiore confidenza con il gol. Domani, contro il Betis, potrebbe quindi arrivare un'altra importante risposta.