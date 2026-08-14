Inizia in Liguria la stagione dell'Inter U23, impegnata nel primo turno di Coppa Italia Serie C sul campo del Vado. Dopo una buona preseason la squadra di Vecchi punta al passaggio del turno contro una novità della categoria, di nuovo in Serie C dopo 78 anni. Per la prima stagionale mister Vecchi sceglie Lavelli davanti, con Agbonifo e Mancuso alle sue spalle. Dietro c'è Mayé con Prestia e Stante. Si gioca allo stadio Sivori di Sestri Levante: lo stadio di casa del Vado non è infatti a norma per gli standard del professionismo. Calcio d'inizio alle ore 21, ecco le formazioni ufficiali.

VADO (3-4-2-1): Sala; Gulinelli, Malnca, Saltarelli; Dellepiane, De Rinaldis, Di Munno, Saiani; Lionetti, Vita; Lischetti.

A disposizione: Calvani, Bellocci, Tampieri, Simonetta, Lazzarini, Piana, Costantino, Candiano, Tiana, Ferro, Rosa.

Allenatore: Matteo Pastorino.

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Mayé; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Milani; Agbonifo, Mancuso; Lavelli.

A disposizione: Taho, Raimondi, Marello, Cerpelletti, Zanchetta, Zuberek, Bovo, Matarrese, Re Cecconi, Mosconi, Garonetti, Jakirovic.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Cosimo Papi (sez. di Prato)

Assistenti: Balducci-Guiducci

Quarto ufficiale: Picardi