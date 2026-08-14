Inizia in Liguria la stagione dell'Inter U23, impegnata nel primo turno di Coppa Italia Serie C sul campo del Vado. Dopo una buona preseason la squadra di Vecchi punta al passaggio del turno contro una novità della categoria, di nuovo in Serie C dopo 78 anni. Per la prima stagionale mister Vecchi sceglie Lavelli davanti, con Agbonifo e Mancuso alle sue spalle. Dietro c'è Mayé con Prestia e Stante. Si gioca allo stadio Sivori di Sestri Levante: lo stadio di casa del Vado non è infatti a norma per gli standard del professionismo. Calcio d'inizio alle ore 21, ecco le formazioni ufficiali.

VADO (3-4-2-1): Sala; Gulinelli, Malnca, Saltarelli; Dellepiane, De Rinaldis, Di Munno, Saiani; Lionetti, Vita; Lischetti.
A disposizione: Calvani, Bellocci, Tampieri, Simonetta, Lazzarini, Piana, Costantino, Candiano, Tiana, Ferro, Rosa.
Allenatore: Matteo Pastorino.

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Mayé; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Milani; Agbonifo, Mancuso; Lavelli.
A disposizione: Taho, Raimondi, Marello, Cerpelletti, Zanchetta, Zuberek, Bovo, Matarrese, Re Cecconi, Mosconi, Garonetti, Jakirovic.
Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Cosimo Papi (sez. di Prato)
Assistenti: Balducci-Guiducci
Quarto ufficiale: Picardi

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 20:27
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.