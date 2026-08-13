Si è parlato molto negli ultimi giorni della possibilità che Luis Henrique possa lasciare l'Inter, ma la trattativa con la Roma non sembra ancora in dirittura d'arrivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, in ogni caso, qualora il brasiliano dovesse andare via non è così detto che venga sostituito da un laterale. Piacciono come prima sia Moussa Diaby che Malick Fofana, ma ad oggi la priorità di staff tecnico e area sportiva è riempire lo spazio a centrocampo lasciato da Frattesi.

"Curtis Jones è ancora considerato altamente strategico - si legge sulla rosea -, sia perché darebbe al reparto caratteristiche offensive che nessuno ha ma anche perché, in certe situazioni particolari, potrebbe aggiungersi alla batteria di esterni piuttosto fluida. L'ha fatto ai Reds, ci si può lavorare anche a Milano. In viale della Liberazione sanno bene di questa precisa richiesta tecnica, che ha ovviamente bisogno di uno sforzo economico, ma nello stesso tempo hanno pure ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Liverpool potrebbe abbassare un po' le pretese: come per Spence, i nerazzurri vorrebbero chiudere tra 30 e 35. Intanto, lo stesso 25enne Curtis continua a lanciare messaggi subliminali che tanto piacciono ai tifosi interisti: sta spargendo sui social continui like a post di colore nerazzurro, perfino a uno sul connazionale Djed".