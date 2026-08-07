Torino e Inter nelle loro versioni U20 si affronteranno stasera per sollevare al cielo di Alessandria il trofeo del Memorial Mamma e Papà Cairo, appuntamento estivo ormai tradizionale a livello giovanile. Se i nerazzurri avevano sotterrato 4-0 il Milan nella prima semifinale, i granata hanno fatto altrettanto contro i pari età dell'Atalanta, battendoli 4-1 nella seconda semifinale.

La gara è prevista per questa sera alle ore 20.30, presso lo Stadio Comunale G. Moccagatta, con l’ingresso al campo che sarà gratuito. La partita sarà anche visibile su Sportitalia in diretta televisiva, sempre a partire dalle 20.30.