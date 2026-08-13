Lautaro Martinez più carico che mai. Il Toro è rientrato da quattro giorni ad allenarsi ed è già pronto a scendere in campo. In un video pubblicato dall'Inter su Telegram, il capitano nerazzurro invita i tifosi a presenziare il giorno di Ferragosto per l'amichevole in programma a Bari contro il Betis Siviglia: "Ciao a tutti i tifosi nerazzurri, volevo invitarvi tutti a Bari per vedere la nostra partita con il Betis. Ci vediamo là, un forte abbraccio e forza Inter", ha detto Lautaro. Da capire, se l'argentino sarà inserito da Cristian Chivu nella lista dei convocati.