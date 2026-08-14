Davide Frattesi è arrivato a Roma. Il centrocampista classe '99 si prepara a lasciare l'Inter in prestito con diritto di riscatto, con la Lazio che accoglierà il rinforzo per il centrocampo di Gennaro Gattuso. Il calciatore, presentatosi in aeroporto con una sciarpa biancoceleste al collo e accolto da qualche coro d'incitamento da parte di alcuni tifosi, si sottoporrà alle visite mediche già in queste ore, riporta Gianlucadimarzio.com, mentre la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti è prevista per la giornata di domani 15 agosto.

Davide Frattesi è arrivato a Roma! Il centrocampista sosterrà ora le visite mediche con la @OfficialSSLazio. @SkySport pic.twitter.com/4yhB74ndrQ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 14, 2026