Davide Frattesi è arrivato a Roma. Il centrocampista classe '99 si prepara a lasciare l'Inter in prestito con diritto di riscatto, con la Lazio che accoglierà il rinforzo per il centrocampo di Gennaro Gattuso. Il calciatore, presentatosi in aeroporto con una sciarpa biancoceleste al collo e accolto da qualche coro d'incitamento da parte di alcuni tifosi, si sottoporrà alle visite mediche già in queste ore, riporta Gianlucadimarzio.com, mentre la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti è prevista per la giornata di domani 15 agosto.

Sezione: Copertina / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 18:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.