La seconda parte del mese di agosto servirà a Piero Ausilio e Dario Baccin anche per lavorare sulle partenze di Yanis Massolin e Kristjan Asllani. Come riporta Tuttosport, potrebbe riaprirsi un fronte con il Monza, alla ricerca di un sostituto di Pessina e che nel recente passato aveva sondato il terreno per il centrocampista francese.

"Sempre che - si legge sul quotidiano - non prenda vita l'ipotesi Asllani, alla ricerca di una soluzione (in Italia ci aveva pensato timidamente anche il Sassuolo). Sullo sfondo resta poi Pavard, al momento sempre più vicino alla conferma, ma sempre in bilico in virtù di un ingaggio ritenuto troppo alto per il suo ruolo da quinto centrale. E a proposito di uscite, attenzione sempre al giovane azzurro Idrissou: piace a molti club, l'Inter lo valuta almeno 7-8 milioni".