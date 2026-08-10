Ci sarà anche l'Inter U15 sull'importante palcoscenico dell'Elite Cup 2026, organizzata dal Bayern Monaco. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali del calcio giovanile. Nel 2025 l'Inter è arrivata terza, battendo la Real Sociedad nella finale terzo-quarto posto. A rendere ufficiale la presenza dei nerazzurri è un comunicato del Bayern Monaco, con l'Inter inserita nel gruppo B insieme al PSG campione in carica, Arsenal e Porto. Nel gruppo A lo stesso Bayern, Barcellona, Chelsea e Galatasaray.

Il comunicato del Bayern Monaco

Il Bayern spiega: "La U15 Elite Cup, giunta alla sua quarta edizione, occupa un posto speciale nel calendario stagionale dell'FC Bayern. Con la partecipazione di squadre di alto livello provenienti da diversi paesi, la categoria U15 si contenderà nuovamente il trofeo presso l'FC Bayern Campus nel 2026. Tutte le partite si disputeranno nello stadio principale o sul campo 3, e saranno composte da due tempi da 25 minuti con un intervallo di cinque minuti. L'ingresso a tutte le partite del torneo è gratuito.

L'Elite Cup prenderà il via venerdì 11 settembre alle 10:30. Le partite della fase a gironi si svolgeranno venerdì e sabato mattina. I quarti di finale si disputeranno sabato pomeriggio. Domenica 13 settembre, le squadre inizieranno con le semifinali, seguite dalle partite per il piazzamento. La finale si terrà presso il Campus dell'FC Bayern.

Gli otto partecipanti sono inizialmente divisi in due gironi preliminari, in cui ogni squadra disputa tre partite. Successivamente, il torneo procede con la fase a eliminazione diretta, che comprende quarti di finale, semifinali e partite per il piazzamento. Questo garantisce che la struttura del torneo rimanga la stessa per tutte le squadre, indipendentemente dai risultati".