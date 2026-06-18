Alzando al cielo la Coppa dello scudetto Under 18, dopo la lotteria dei rigori vinta dall'Inter contro il Bologna, Davide Sorino, terzino classe 2008, si è laureato campione d'Italia per la terza volta nel suo percorso nel vivaio nerazzurro: "È un'emozione incredibile - le sue parole a Sprint e Sport dopo la finale -. Nessuno se l'aspettava, dicevano che eravamo gli underdog del campionato. Abbiamo realizzato il nostro sogno. Abbiamo affrontato questa Final Four con uno spirito fin da subito fenomenale, dimostrando che questo gruppo squadra era veramente forte. E grandi meriti sono del mister, che ci ha fatto cambiare idea su tantissime cose. Contro il Torino abbiamo fatto una partita di cuore, di grinta: anche sul 3-2 per loro non ho mai pensato che potessimo perdere. Contro il Bologna invece abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".