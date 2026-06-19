Si accende l'interesse attorno a Thomas Lissi, terzino destro classe 2008 dell'Inter, fresco di vittoria dello scudetto nella categoria Under 18. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul 18enne milanese si sono mossi diversi club di Serie B.

Per la cronaca, Lizzi ha firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso settembre, dopo una militanza nel vivaio interista di ben nove anni: "Orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con l’Inter. Sono qui da 9 anni e poter continuare questo percorso significa molto per me. Un grazie speciale alla mia famiglia per il sostegno e al club per la fiducia e l’opportunità di crescere in questi colori. Questo è solo l’inizio", aveva detto dopo l'annuncio.