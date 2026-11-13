Nel corso del suo intervento per 'Sky Calcio Unplugged', Igli Tare è anche tornato sul rapporto che lo lega all'ex allenatore dell'Inter Simone Inzaghi: "Con lui ho un legame molto speciale, abbiamo giocato insieme. Ha intrapreso una carriera che per tanti era una sorpresa ma per me mai. La reputo una persona molto curiosa, intelligente nella gestione. Poi è cresciuto tanto con l’esperienza alla Lazio e all'Inter. Quando tornerà, non so se in Italia o all’estero, penso che sarà un allenatore completo".

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 22:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.