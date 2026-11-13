Dopo la sconfitta contro il Belgio, l'ex calciatore oggi allenatore Tugay Kerimoğlu ha criticato aspramente la Nazionale turca. Prendendo di mira l'atteggiamento di Hakan Calhanoglu, subentrato a partita in corso: "Il suo linguaggio del corpo e le sue espressioni facciali dopo essere entrato in partita non erano positivi. La risposta alle critiche deve avvenire in campo. Anche noi ai nostri tempi l'abbiamo sperimentato. Siamo stati i più criticati, ma quando si trattava di dare una risposta, quando mettevo piede in quel campo, la mia risposta era già pronta. Non si può rispondere in altro modo. Non si può risolvere con un'intervista", ha dichiarato negli studi di TRT Spor.