Nelle scorse ore è stata resa nota la separazione tra FC Internazionale e Inter Campus dopo quasi 30 anni di iniziative benefiche a favore dei bambini di tutto il mondo, con le parti che continueranno a collaborare come due rette parallele. Stamane il Corriere della Sera descrive il nuovo corso del progetto avviato dalla famiglia Moratti, oggi definito Fondazione 'We Are The Campus', istituita il 21 luglio dall'intesa con la famiglia Tronchetti Provera, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo a un progetto che oggi coinvolge 31 Paesi, 300 operatori e migliaia di bambini tra i 6 e i 13 anni.

L'ha deciso il club

A raccontare il significato di questo passaggio è Carlotta Moratti, figlia di Massimo e Milly, da anni impegnata nella gestione quotidiana dell'iniziativa: "Il progetto l'ha fatto nascere mio papà. Io lo seguo nella quotidianità da diversi anni". La nascita della fondazione autonoma, precisa, non rappresenta una scelta di distacco dall'Inter, ma una decisione condivisa con la società: "La decisione è stata della società, non è stata una nostra scelta staccarci". Il progetto continuerà a chiamarsi Inter Campus e a utilizzare i colori nerazzurri, grazie a un accordo di licenza con il club. Carlotta Moratti preferisce non entrare nel merito delle nuove iniziative benefiche dell'Inter, ma sottolinea il valore autentico dell'esperienza: "È un progetto molto reale, molto puro nella sua essenza. Forse sta proprio in questo la sua unicità".

Esperienze

Infine, ricorda con emozione i viaggi compiuti in questi anni, occasioni per entrare in contatto con comunità e realtà difficili da raggiungere: "Ho sempre considerato un regalo meraviglioso tutti i viaggi che ho potuto fare finora per Inter Campus". Dalle favelas di Rio alla Selva Lacandona in Chiapas, fino ai villaggi del sud del Congo, l'accoglienza ricevuta le ha permesso di conoscere da vicino il valore umano e sociale del progetto: "Si viene accolti con talmente tanto affetto e fiducia che è possibile entrare nelle favelas di Rio senza alcun problema di sicurezza, anzi, accolti tra amici". Un'esperienza che, conclude, è semplicemente "meravigliosa".