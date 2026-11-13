Nel corso del postpartita su Sky Sport della sfida tra Italia e Francia, l'ex calciatore e ora commentatore Giuseppe Bergomi ha elogiato un aspetto in particolare della sfida vinta contro i transalpini prendendo l'interista Pio Esposito come esempio per spiegare la propria analisi: "Mancini riesce a trovare sempre le parole giuste, questi ragazzi hanno entusiasmo e autostima, sanno stare dentro la sofferenza. Tutti hanno dato il loro contributo. Penso alla generosità di Pio Esposito quando va ad aiutare dietro. Ho visto grande applicazione collettiva".