E' visibile la soddisfazione negli occhi di Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, quando si presenta ai microfoni delle TV per parlare della bella vittoria della sua squadra contro la Francia: "Sono serate che rimangono scritte nella storia, anche se non si tratta né di un Europeo né di un Mondiale. La Nations League sta diventando comunque importante. Italia-Francia è come Inter-Juve, Milan-Inter o Milan-Juve, partite che rimangono sempre lì. E' stato bello giocare a San Siro, è sempre pieno di tifosi che supportano la squadra", le parole del Mancio a Vivo Azzurro TV.