L'ex difensore del Napoli Ivano Trotta esalta Pio Esposito nel corso del programma '1 Football Club' di 1 Station Radio: "È fortissimo. È un giocatore moderno, perché sa interpretare molto bene le diverse fasi del gioco. Quando viene incontro, è bravo a proteggere il pallone, ma allo stesso tempo vede la porta. Il modo in cui attacca il primo palo è veramente incredibile: prende posizione sfruttando un fisico importante. È un giovane che gioca con la maturità di un veterano. Quindi, davvero, complimenti: è un giocatore importantissimo per l’Inter, ma soprattutto per la Nazionale".

Però non è ancora titolare inamovibile all'Inter. Non rischia Cristian Chivu di perdere o quantomeno rallentare la crescita di Esposito, gestendolo in questo modo?

“Secondo me no. Dico sempre che, per costruire una squadra importante, capace di lottare su tutti i fronti, devi avere in panchina giocatori fortissimi, all’altezza di quelli che scendono in campo. Soltanto così puoi permetterti un’alternanza in una stagione con tantissime partite. Secondo me Chivu sta dimostrando di essere un allenatore all’altezza. Mi piace tantissimo, anche perché nei momenti meno felici non perde mai la bussola e non smarrisce mai la direzione rispetto alla propria squadra, ai propri giocatori e, soprattutto, agli obiettivi dell’Inter. Pio è un ragazzo giovane e sa che davanti a sé, o meglio, accanto a sé, ha campioni e alternative importantissime. Credo quindi che sia consapevole del proprio ruolo e soprattutto del proprio futuro. Penso che sia l’Inter sia lui stiano gestendo benissimo questa situazione. Oggi, inoltre, il mercato è cambiato: non è detto che, anche se Pio dovesse segnare quindici o sedici gol quest’anno, non possa comunque andare via. Il mercato, soprattutto quando entrano in gioco le grandi società europee, a volte impazzisce e i prezzi diventano difficili da immaginare. Le grandi squadre possono decidere di acquistare un calciatore anche quando questo si trova benissimo nel club in cui gioca. Non credo, quindi, che un’eventuale partenza di Pio dall’Inter, nel prossimo futuro, sarebbe necessariamente legata all’attuale alternanza con gli altri campioni nerazzurri".