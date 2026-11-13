Emiliano Viviano, intervenuto negli studi di Cronache di Spogliatoio, ha elogiato la prestazione di Nicolò Barella contro la Francia. "Lui è diventato da un paio d'anni il calciatore che quando gioca male escono fuori tutti. E poi quando gioca come Italia-Francia è tutto normale, ma non è tutto normale, fa una partita strepitosa. Perché lo discutono? Fa lavoro sporco, c'è sempre a livello di intensità e copertura campo: poi gioca 60 partite l'anno, essere sempre così è complicato".

L'ex portiere nerazzurro poi commenta le parole di Akanji sul Como. "Non mi sono piaciute, secondo me vengono di base dall'ignoranza perché secondo me lui manco sa dove sta Como. Sono molto superficiali come dichiarazioni, le trovo molto superficiali"