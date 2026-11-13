Riflettori puntati su John Stones. Il difensore centrale nerazzurro sta lavorando di nuovo a pieno ritmo ad Appiano Gentile, ma la società (come riporta anche Tuttosport) sta valutando se non sia il caso di intervenire comunque in difesa. Decisive potrebbero essere le prossime settimane.

"Da Stones ci si aspetta quell’abitudine a giocare in un certo modo i big match e che quindi anche attraverso la sua leadership il reparto arretrato possa semplicemente diventare più forte, compatto, impossibile da penetrare, come, letteralmente, la parete di una roccia di montagna, per usare un termine legato anche al giocatore - si legge sul quotidiano -. Se non fosse così, col giocatore magari ancora alle prese con nuovi stop e infortuni, il club potrebbe anche pensare di intervenire nel mercato invernale per anticipare la spesa per un difensore con determinate caratteristiche".