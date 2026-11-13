Nel corso delle scorse settimane, la società d'investimento newyorkese Avenue Capital avrebbe presentato un'offerta di circa 320 milioni di euro per l'acquisto dalla Lega Serie A di una quota del 10% del ramo d'azienda dei diritti mediatici internazionali. Ciò che risultava piuttosto appetibile dell'offerta da parte degli statunitensi era il fatto che la proposta, stando a quanto riportato da Reuters, era strutturata come un investimento azionario ordinario e non includeva le protezioni sui flussi di cassa futuri richieste da alcuni offerenti concorrenti che proponevano valutazioni più elevate. Tuttavia, sempre secondo Reuters, non tutte le società calcistiche nostrane avrebbero espresso soddisfazione per questa trattativa, sostenendo che, mentre il campionato nostrano conduce una valutazione dettagliata della sua offerta, la Lega dovrebbe mantenere la flessibilità di considerare offerte alternative. Va ricordato che per varare positivamente la trattativa è necessario che almeno 14 club su 20 esprimano il proprio assenso. Essendosi verificato un netto rallentamento nella trattativa, è lecito pensare che almeno sei società nostrane abbiano manifestato qualche riserva.