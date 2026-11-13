Due derby di Milano in cartellone tra le partite del week-end che vedranno protagoniste sette squadre del vivaio interista. Ecco nel dettaglio il programma, nel quale spiccano le sfide tra i nerazzurri e i cugini del Milan per le categorie Under 16 e Under 15: 

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 14 novembre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Hellas Verona-Inter - Stadio "Olivieri", Verona

UNDER 18 Sabato 14 novembre, ore 11:00 - Campionato, 11ª giornata: Inter-Como - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 Giovedì 12 novembre, ore 15:30 - Amichevole, Inter-Giana Erminio - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 15 novembre, ore 15:15 - Campionato, 8ª giornata: Inter-Ternana - Centro Sportivo Enotria, Milano.

UNDER 16 Sabato 14 novembre, ore 15:00 - Campionato, 9ª giornata: Inter-Milan - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15 Domenica 15 novembre, ore 11:00 - Campionato, 9ª giornata: Inter-Milan - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 15 novembre, ore 15:15 - Campionato, 8ª giornata: Inter-Ternana - Centro Sportivo Enotria, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 14:35 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.