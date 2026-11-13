Carmine Nunziata, CT dell'Under 20 e grande ex del Padova, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoscudato dopo la vittoria della sua Nazionale contro il Portogallo ripercorrendo i suoi ricordi in riva al Brenta: “Padova è stata la società in cui sono rimasto più a lungo, ho ricordi indelebili di quegli anni. Al di là della vittoria, questi ragazzi devono fare esperienza: vogliamo lasciare loro qualcosa che resti nel loro percorso".

A Padova ora gioca una delle colonne della sua Nazionale quale Matteo Cocchi: "Non ho consigli da dargli, è un ragazzo di grande qualità e tecnica, sa giocare bene a calcio e merita di giocare in una piazza importante come Padova. I tifosi del Padova mi hanno nel cuore? Io li ho ancora di più: sei anni, una promozione, gli spareggi, tante sofferenze condivise insieme. Li ricordo sempre con grande piacere e li porto sempre con me”.