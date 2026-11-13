La Nazionale Under 20 è tornata ieri allo Stadio Euganeo di Padova. Gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata hanno battuto per 1-0 i pari età del Portogallo, guidati dall’altro ex biancoscudato Vasco Faísca, grazie a una rete di Emanuele Rao al 22esimo. Partita che ha visto Matteo Cocchi scendere in campo da titolare in quella che è la sua casa per questa stagione e dopo la quale l'esterno di scuola Inter si è espresso così ai canali ufficiali del club veneto: “È stato bellissimo giocare davanti alla mia gente, che anche oggi era qui sotto la pioggia a sostenerci. Giocare con questa maglia è sempre un’emozione indescrivibile. Sono molto legato a questo stadio, è stato davvero bello. I primi mesi in biancoscudato? È tutto meraviglioso, mi trovo bene in questa città e in questa società. Con i compagni vogliamo dare il massimo”.