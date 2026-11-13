Beppe Bergomi lancia uno sguardo già al campionato durante la pausa per le nazionali. Tra i meriti di Gattuso alla Lazio ("Ci sono tutti gli ingredienti affinché possa restare in alto") e la possibilità che i biancocelesti possano aprire un ciclo. "Difficile a dirsi anche perché è complicato che Lotito tenga tutti i giocatori che fanno bene. Però questa Lazio ha buona gamba e buone idee. La Supercoppa? Sarà una gran partita, nulla è scontato. Non vedo un favorito".
In quella sfida la rivale sarà l'Inter, che pare aver trovato maggiore solidità difensiva. "Le ultime due partite ci hanno detto questo ma non dimentichiamoci che due settimane fa ne ha presi tre dal Milan. La testa comanda tutto. Si sono parlati dopo il derby e hanno tirato fuori il meglio, difensivamente e come approccio. Però può difendere meglio, anche con Bastoni al centro. Il punto è che l'Inter non ha mai sostituito due marcatori come Acerbi e De Vrij. Spence uomo del momento? Si giudica e si fanno paragoni troppo presto. Ma se fai il 3-5-2 devi avere i quinti che giocano con il loro piede a favore. Anche se Diouf ha fatto molto bene. Su Spence l'Inter ha fatto un investimento importante e se farà anche 5 gol e 6/7 assist, allora il club sarà ben ripagato".
Autore: Antonio Di Chiara
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