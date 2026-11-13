Potrebbero essersi registrati i primi passi in avanti per il rinnovo di Alessandro Bastoni. Stando a TMW, negli scorsi giorni si sarebbero verificati dei contatti tra le parti per discutere della possibilità di estendere il contratto del difensore cremonese oltre al 2028, scadenza dell'attuale contratto che lega il classe 1999 all'Inter. L'ex Parma percepisce attualmente un ingaggio da circa 6 milioni di euro l'anno, ragione per cui la base per la discussione dell'eventuale nuovo accordo dovrà essere la medesima sul piano economico. Dal canto proprio, il centrale lombardo ha sempre dichiarato di voler sposare a lungo termine la causa dei nerazzurri e, allo stesso tempo, non si starebbero registrando significati interessamenti da parte delle big d'Europa per lui.