All'indomani della doppietta da sogno messa a segno da Francesco Pio Esposito nel successo dell'Italia contro la Francia in Nations League, Mario Giuffredi, agente del centravanti classe 2005, ha ribadito la volontà del suo assistito di non volersi muovere da quella che è diventata casa sua: "Il futuro di Pio Esposito è all’Inter, senza dubbio - le parole del procuratore a Radio Napoli Centrale -. Pio è cresciuto all'Inter, sta benissimo a Milano. Il club gli ha sempre mostrato attaccamento e riconoscenza, non si sono mai tirati indietro. Sicuramente rimarrà all’Inter per tanti anni".

E' vero che De Laurentiis ti ha chiamato perché voleva Pio Esposito quando era allo Spezia?

"E' vero, il presidente si è sempre interessato al giocatore, ma anche al fratello Sebastiano. A volte non ci sono le condizioni per fare le cose, ma Pio non ha mai pensato di andare via perché sta benissimo all'Inter. La maglia nerazzurra è la sua seconda pelle".

Come hai vissuto Italia-Francia?

"Io vivo le partite di tutti i miei assistiti con grande passione e coinvolgimento, come se fossi in campo al loro fianco. Durante la partita non riesco a essere distaccato, sono molto acceso. Dopo la partita, poi, ritorna l’equilibrio. E riesco anche a essere più razionale".

E i rigori degli Esposito come li hai vissuti?

"Non ho visto nessuno dei due rigori di Pio e Sebastiano. Era un momento troppo importante. Ero a cena con Salvatore Esposito, l'altro fratello, e ci siamo allontanati dalla TV. Pio sentiva la responsabilità del rigore sbagliato con la Bosnia, aver segnato il penalty ieri è stato come togliere quel cattivo pensiero".

I numeri di Pio Esposito con la Nazionale.

"E' partito benissimo, ha una lunga carriera nella quale potrà migliorare le statistiche sia con la Nazionale che con il club".