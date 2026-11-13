Medie molto alte per i giocatori dell'Inter che ieri, al Meazza, hanno difeso i colori della Nazionale azzurra contro la Francia in Nations League, nelle valutazioni de La Repubblica. Tutti i nerazzurri impegnati se la sono cavata benissimo, con menzione d'onore ovviamente per Pio Esposito.

Bastoni 7 - Gioca tutto d’anticipo, attento a non fare falli inutili. 

Barella 7,5 - Partita di sacrificio. Come l’ABS in auto, non si vede ma salva la vita. 

P. Esposito 8 - Trova i gol a Maignan che gli erano mancati nel derby. Il secondo su rigore, per fare dimenticare Zenica. Con l’Italia sono 9 reti in 14 gare. Meglio di lui, alla sua età, solo Meazza.

Dimarco 7 - Con la prima palla che tocca manda in rete un compagno. 

Sezione: Rassegna / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 11:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.