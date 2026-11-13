All’indomani del successo in rimonta a spese della Francia, la Nazionale italiana è tornata ad allenarsi presso il centro sportivo dell'Inter in vista del match di domenica con il Belgio, l'ultimo del girone di Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con un allenamento di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.
Un seduta alla quale non ha partecipato Davide Frattesi, vittima di un risentimento muscolare per il quale è stato dichiarato indisponibile per la prossima sfida degli azzurri: il centrocampista della Lazio, a segno ieri a San Siro, ha lasciato il raduno per tornare nel suo club.
Sezione: News / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 16:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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