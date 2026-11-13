L'Inter continua a guardare al mercato dei giovani talenti in prospettiva futura. Tra i profili finiti sotto osservazione, evidenzia TMW, c'è Jay Robinson, attaccante del Monza che si sta mettendo in evidenza nelle prime presenze in Serie A. L'inglese è arrivato in Brianza in prestito secco dal Southampton, che ne valuta il cartellino intorno ai 10 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero decidere di muoversi in anticipo sulla concorrenza, cercando un accordo con il club inglese per assicurarsi il giocatore. L'operazione potrebbe prevedere la permanenza di Robinson al Monza fino al termine della stagione, così da consentirgli di proseguire il proprio percorso di crescita.

Una crescita precoce

Robinson ha bruciato le tappe nel settore giovanile del Southampton: nel 2022, a soli 15 anni, era già impegnato con l'Under 21. Nel campionato 2024-25 ha esordito in Premier League 2, mettendo a referto sette gol e due assist. La stagione successiva ha invece iniziato a misurarsi con il calcio professionistico in Championship, collezionando 26 presenze e due reti.

L'ipotesi nerazzurra

Il Monza lo ha accolto in prestito senza ottenere diritti sul riscatto o sulla futura cessione. In caso di un'eventuale trattativa con l'Inter, il club brianzolo potrebbe quindi avallare l'operazione, mantenendo comunque la possibilità di trattenere il giocatore fino alla fine del campionato. Per i nerazzurri non sarebbe un problema rinviare il suo arrivo, anche perché Robinson non sembra avere, almeno al momento, una collocazione tattica immediata nel 3-5-2 di Chivu. L'eventuale investimento avrebbe dunque soprattutto una prospettiva futura.