Entrato al 77' al posto di Adrien Truffert, Andy Diouf ha potuto fare poco per provare a invertire una situazione ormai compromessa per la Francia, sotto 3-1 e con poca energia contro l'Italia. A fine partita, il giocatore dell'Inter ha commentato la serata rissumendo quello che è mancato alla propria Nazionale: "Abbiamo affrontato una buona Nazionale italiana. Non abbiamo trovato la soluzione e loro sono stati bravi in ​​contropiede. Abbiamo avuto difficoltà nel secondo tempo; non siamo stati efficaci nei duelli e sulle seconde palle, ed è stato anche questo a fare la differenza. L'obiettivo resta il primo posto, c'è ancora una partita da giocare", le parole dell'esterno francese.