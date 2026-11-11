Nel corso di una recente intervista concessa ai canali ufficiali della Fiorentina, il calciatore italo-ivoriano Wilfred Gnonto ha raccontato alcuni aspetti della propria carriera, tra i quali l'addio all'Inter dopo otto anni trascorsi nel settore giovanile interista: "Quando ho pensato di aver fatto la scelta giusta a lasciare l'Italia e i colori interisti? Quando ho ricevuto la convocazione della Nazionale maggiore in un momento inaspettato, ovvero quando ero in Svizzera allo Zurigo. Lasciare l’Inter è sembrata una scelta strana per molti, ma per me è stata facile. La qualità dei nerazzurri è incredibile ed è molto difficile pensare di avere spazio in prima squadra; sapevo di avere qualità, ma in maniera umile ho pensato che andar via fosse la cosa più sensata per me".