Ottimi riscontri per i giocatori dell'Inter impegnati nella partita di ieri tra Italia e Francia. Ecco come gli sportivi hanno giudicato i calciatori di Chivu a disposizione del ct Mancini.

La Gazzetta dello Sport

Bastoni 7 - Sensibile al pericolo e il pericolo non manca, anzi: nessun effetto speciale, ma effetti così profondi da togliere spazio ai talenti di Zidane poco alla volta...

Barella 7 - Si mette la maschera del trascinatore, almeno così interpreta il duello fin dal primissimo tocco: trascina senza rubare l'occhio, ma con l'esempio.

P. Esposito 8 (il migliore) - Vedi Pio e leggi Harry Kane: i due gol c'entrano, i movimenti a far perdere tracce e bussola a chiunque anche. Totale.

Dimarco 7 - Assist per Frattesi, e fin qui ci può stare. Assist al primo tocco: segno che vuole riprendersi il posto che aveva in azzurro. Da copertina.

Corriere dello Sport

Mancini (ct) 9 

Bastoni 7,5 - E’ lì sull’azione del gol, sorpreso anche lui - come noi - dalla leggerezza di Gigio. Resta concentrato poi, senza perdere l’autorevolezza.

Barella 8 - Il Grande Saggio gira i primi minuti a vuoto, poi sale in cattedra e porta sostanza al centrocampo, del quale è stato l’anima. 

P. Esposito 9  - Un’ira di Pio, nove gol in 14 presenze azzurre. Duella con Jacquet (subito giallo) e Upamecano, una spina costante, si batte come un leone, spesso solo contro tutti. Giallo sciocco. Il rigore riscatta Zenica. 

Dimarco 7,5 - Entra e serve subito un assist la bacio per Frattesi, alto davanti a Calafiori funziona. 

Tuttosport

Bastoni 6.5 - Sul gol, Olise lo salta come un birillo, ma doveva scegliere cosa fare, se andare a destra o sinistra. Poi fa il suo e chiude diversi varchi. 

Barella 7 - Fatica a imbastire un’azione manovrata, però lotta, non molla e nella ripresa ruba la palla a Olise creando il 2-1. 

P. Esposito 8.5 - Continuano a migliorare i suoi numeri: 14ª presenza, 8° e 9° gol. Lotta, fa a sportellate con Jacquet e brucia Upamecano sul gol, poi segna il rigore dimenticando Zenica. 

Dimarco 7 - Entra alto a sinistra e confeziona subito l’assist per il 2-1. 

Sezione: Focus / Data: Ven 13 novembre 2026 alle 08:14
Autore: Antonio Di Chiara
vedi letture