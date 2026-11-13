Ieri sera, al di là di qualche passaggio a vuoto merito soprattutto della qualità degli attaccanti della Francia, la difesa azzurra ha retto benissimo. L'unico gol concesso è nato infatti da un errore in fase di costruzione da parte di Gigi Donnarumma, a cui Alessandro Bastoni non ha saputo porre rimedio anche per la rapidità di Michael Olise che fiutando l'occasione si è fiondato con convinzione su quel pallone. Per il resto della gara, anche tarandola sul valore degli avversari, la coppia formata dal nerazzurro e da Giorgio Scalvini ha funzionato, protetta anche dal centrocampo.

Idolo Bastoni

Al termine della partita, il centrale atalantino era visibilmente soddisfatto della sua prestazione: "Un momento fantastico, abbiamo fatto una bellissima partita, è bellissimo vincere e soprattutto in uno stadio così. Il mister prima della partita ci ha detto che sono partite che ci ricorderemo da vecchi, la cosa più importante è stata vincere. La Francia è una squadra fortissima, ha velocità e qualità fenomenali. Siamo stati compatti, poi siamo venuti fuori e l'abbiamo gestita nella ripresa". Infine, Scalvini ha ammesso di essersi trovato molto bene in coppia con Bastoni, tessendone le lodi: "Mi sono trovato benissimo, per me è un idolo. Nelle giovanili vedevo sempre lui perché era il più forte, per me è un riferimento. Giocare con lui è un privilegio".