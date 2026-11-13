L'accordo tra l'Inter e Carlos Augusto per un nuovo contratto fino al 2031 è praticamente a un passo. C'è stata un'accelerata nelle ultime settimane, come riporta anche il Corriere dello Sport e a breve si taglierà il traguardo con piena e reciproca soddisfazione.

Il brasiliano, grazie ai bonus, arriverà a toccare i 4 milioni a stagione e soprattutto ha trovato parecchio spazio, grazie a un ottimo avvio di stagione. "Era uno nei nodi della trattativa, poiché il brasiliano ambiva a giocare di più. Beh, dopo 15 uscite ufficiali, è il settimo elemento di movimento più impiegato da Chivu", riporta il quotidiano.