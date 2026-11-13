Due notizie importanti riguardano Angelo Stiller, il centrocampista dello Stoccarda che da tempo circola sui taccuini degli uomini mercato dei club internazionali. La prima è di campo, e purtroppo per lui non è positiva: secondo quanto riportato da Bild, è difficile che Stiller, fermo da circa due settimane per un problema all'adduttore, possa rientrare in tempo per la trasferta di Gelsenkirchen contro lo Schalke 04 alla ripresa della Bundesliga. A questo punto, diventa pressoché improbabile anche la sua presenza per la gara di Champions League contro l'Inter di mercoledì 25 novembre.

La seconda è invece inerente al mercato: Stiller ha lasciato Volker Struth, il suo agente da due anni. Le informazioni di Sport1 dicono che la scelta nasce dall'agenzia Sport360 gestita dallo stesso Struth: l'accordo consensuale per la separazione è stato finalizzato all'inizio della scorsa settimana. La ragione della rottura risiede nelle divergenze di opinione fondamentali sulla pianificazione della carriera. Anche la stessa Bild ha riportato la fine della collaborazione, spiegando che Stiller, che ha un contratto in scadenza nel 2028 con gli Schwaben, non ha ancora trovato un nuovo procuratore.