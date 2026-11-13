Nel corso di un recente intervento al Social Football Summit, l'ex calciatore brasiliano Hernanes ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com in merito alla lotta Scudetto e alle ambizioni dell'Inter in Champions League: "La Lazio può vincere lo Scudetto? Per me è una grande sorpresa. Io penso che ha una bassissima possibilità, diciamo un 10-15%, perché l'Inter sicuramente è la più forte, ma il gap non è così grande perché l'Inter ha anche le coppe, quindi c'è una possibilità. Chi è dunque l'anti-Inter? Sulla carta invece la Roma è una squadra già attrezzata, già consolidata. Il Milan sta uscendo fuori e poi c'è la possibilità che possano aggiungere altri colpi nel mercato invernale, dando forza in più. Quindi metterei giallorossi e rossoneri".

Sul possibile percorso dei nerazzurri in Champions League: "Io credo che possano arrivare facilmente fino ai quarti di finale. Credo sia totalmente possibile. Dalle semifinali in poi sono più scettico: quest'anno ci sono anche Arsenal, Barcelona, PSG, anche Real Madrid che adesso si sta un po' riprendendo, e Manchester City. Quindi per arrivare in fondo posso avare dei dubbi, ma fino ai quarti sono sicuro che possano arrivarci. Poi loro ovviamente si vede che sono i più forti e che mancava un episodio come è stato il derby perso per rimettere un po' di pressione e accendere di nuovo i motori".