Non è un distacco arrivato in pochi giorni, quello tra Inter Campus e l'Inter. I dialoghi che hanno portato al distacco sono partiti diverso tempo fa, come riporta oggi Il Giorno. C'erano tutte le avvisaglie negli ultimi due anni e ancora prima ci sono stati dei segnali ulteriori.
"Il distacco parte da lontano - riporta il quotidiano -. Da un investimento nel progetto Inter Campus che con la famiglia Moratti era economicamente molto più forte da parte del club di via della Liberazione e che già con la pandemia di Covid, sotto la proprietà Suning, è diventato ben meno corposo. I dialoghi sono proseguiti con lo stesso trend una volta subentrata Oaktree e il percorso ha avuto come culmine la scelta ufficializzata due giorni fa".
"La prima conseguenza è un nome nuovo, “We are the campus”, che subentrerà a quello storico. La seconda è che, per mantenere alti gli standard come nei desiderata dei Moratti e di Marco Tronchetti Provera (che hanno fondato e tuttora fanno parte del CdA del progetto), servirà una ricerca ulteriore di supporto oltre a quello che i due imprenditori già garantiscono".
Autore: Antonio Di Chiara
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