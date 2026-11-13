L'Inter lavora alacremente sulla questione rinnovi, come riporta oggi anche La Gazzetta dello Sport. "Il primo faldone, quello dei prolungamenti praticamente fatti oppure "caldi", riguarda Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu; nel secondo dossier invece compaiono i nomi di Marcus Thuram e Federico Dimarco. Nessuno in vetrina, tutti pilastri attuali che rappresentano anche la squadra del futuro: un'Inter... grandi firme".

In prima istanza la rosea si concentra proprio su Thuram e Dimarco. I due condividono la scadenza contrattuale nel 2028 e anche la volontà di restare in nerazzurro. "Questo non significa che loro due firmeranno il prolungamento entro la fine di quest'anno solare, ma che nelle prossime settimane si continueranno a rinforzare le basi per una futura intesa con incontri preparatori e quindi dialoghi costanti - si legge - L'Inter con i rinnovi è sempre più orientata ad applicare una "politica dei bonus", premi a carattere crescente all'interno dei singoli stipendi. E diventerà una questione sempre più decisiva per arrivare alle varie strette di mano definitive ma anche sempre più volta al premiare il merito. Più si gioca, si segna e/o si fanno assist, più si guadagna.Ormai lo sanno tutti, anche chi è prossimo alla firma".

E' praticamente cosa fatta il rinnovo di Carlos Augusto fino al 2031 a 3,5 milioni più bonus. Entro fine anno si dovrebbe arrivare a dama anche con Calhanoglu. "Da gennaio potrebbe accordarsi con un altro club e firmare a zero. Ma un déjà vu del 2021 è uno scenario che nessuno, né l'Inter né il turco, vede davanti a sé", riporta ancora la rosea.