Mattatore con una doppietta da ricordare nella notte di San Siro in cui l'Italia ha fatto valere la sua legge contro la Francia, Francesco Pio Esposito è ovviamente al settimo cielo quando si presenta davanti ai microfoni di Vivo Azzurro TV: "E' stata una serata bellissima, indossare la maglia della Nazionale è sempre speciale, vincere contro una Francia così forte lo è ancora di più. Siamo contenti".

Sesto gol in azzurro nelle ultime sette presenze.

"C'è questo feeling con la maglia azzurra che speriamo di mantenere sempre. Scherzi a parte, io cerco di lavorare per la squadra, che è forte. Ho compagni che posso mettermi in porta, io vado cattivo sulle occasioni che mi capitano".

E' emerso il carattere di questa squadra.

"Ho lottato con due tra i centrali difensivi più forti al mondo, ho cercato di metterci il massimo dell'impegno. L'Italia ha entusiasmo, abbiamo il giusto mix di giovani ed esperti. Continuiamo così".

San Siro è stato un fattore.

"La gente ci ha dato una grande mano, siamo stati noi a portarceli dietro. Li ringraziamo per l'affetto e la carica che ci hanno dato".