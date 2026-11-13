Massimo Mauro parla alla Gazzetta dello Sport degli alti e bassi avuti dall'Inter in questo avvio di stagione. "Li hanno risolti molto bene, perché l'unico scivolone grosso è stato col Milan. L'Inter è la più forte e se regge nei punti chiave dovrebbe vincere con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Però Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Bastoni, Barella e Dimarco devono tenere il livello altissimo di questi ultimi anni. Se questi giocatori continuano ad avere la mentalità vincente, l'Inter arriva fino in fondo dappertutto perché ha un grande organico".

Una cosa, secondo Mauro, non è andata bene. "La perdita di Ausilio. È vero che i dirigenti non fanno i gol, però chi sa fare il proprio lavoro di direttore sportivo mantiene l'equilibrio all'interno dello spogliatoio, nei rapporti tra la società, i giocatori e gli agenti: contratti, decisioni, chi va a parametro zero, chi vendi, chi compri... Ausilio è un maestro. L'Inter un po' di problemini li ha avuti, forse la perdita di Ausilio è stata un errore, visto quello che l'Inter ha ottenuto con lui. Vedremo, lo dirà il futuro".