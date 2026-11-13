Non è bastato alla Croazia il gol di Petar Sucic per uscire dal tempio di Wembley con un risultato positivo nel match contro l'Inghilterra. Il centrocampista dell'Inter, autore del punto del momentaneo pareggio prima del 2-1 definitivo del Pallone d'Oro Harry Kane, ha parlato così ai media croati dopo la sfida: "Ci sono stati molti duelli, tanto movimento e continui capovolgimenti di fronte da un'area di rigore all'altra - le sue parole riportate da Net.hr -. Credo che abbiamo mostrato il nostro vero volto. Certo, c'è sempre margine di miglioramento, ma non è mai facile giocare contro l'Inghilterra in casa loro. Penso che avremmo potuto gestire molto meglio le situazioni che hanno portato ai loro gol, abbiamo concesso reti davvero evitabili. Contro squadre del genere, dobbiamo ridurre al minimo gli errori: non possiamo regalare gol agli avversari".

Oltre alla fase difensiva da registrare, per i Vatreni si aggiunge il rimpianto di non aver sfruttato le occasioni per fare il 2-2, come sottolineato da Sucic: "Abbiamo avuto buone chance, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle, mentre loro non hanno dovuto faticare più di tanto per segnarci".

Parlando del suo gol prestigioso, Sucic ha raccontato che non si tratta di una gioia piena: "È bello segnare, ma è un peccato che non sia bastato. Ho intuito che la palla sarebbe finita in quel punto, così ho colto l'occasione e ho segnato. Ora punteremo alla vittoria contro la Repubblica Ceca".