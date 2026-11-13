Federico Dimarco si è concesso un tuffo nel passato, tornando per un quarto d’ora a ricoprire il ruolo che aveva caratterizzato i suoi primi anni nel calcio. Nell'ultima sfida della Nazionale contro la Francia, disputata a San Siro, il giocatore dell'Inter è subentrato a Cambiaghi negli ultimi 15 minuti, venendo schierato come esterno d'attacco. Una posizione che conosce bene e nella quale ha subito lasciato il segno, servendo l'assist per il gol di Frattesi.
Una volta, infatti, Dimarco era proprio un'ala. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva iniziato così alla Calvairate, la prima squadra della sua carriera, e aveva mantenuto quel ruolo anche nei primi anni trascorsi nel settore giovanile nerazzurro. Dribbling, accelerazioni, capacità di puntare l'avversario e soprattutto il mancino, la sua arma migliore: caratteristiche che gli permettevano di fare la differenza negli ultimi metri.
La svolta arrivò quando aveva appena 12-13 anni. Michele Ravera, uno dei suoi allenatori, intuì che avrebbe potuto rendere ancora di più arretrando la propria posizione. Al termine di un allenamento gli consigliò di trasformarsi in terzino sinistro. Inizialmente Dimarco visse quella proposta come una delusione: era abituato a segnare e a giocare vicino alla porta, mentre improvvisamente si ritrovava diversi metri più indietro. Con il tempo, però, comprese il valore di quell'intuizione, che avrebbe contribuito a indirizzare la sua carriera.
Nel 2016, quando era già una delle promesse più interessanti del calcio italiano, raccontò le difficoltà iniziali di quel cambiamento. Dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Inter, arrivò anche la prima occasione tra i professionisti con l'Ascoli, in Serie B, prima di proseguire il proprio percorso fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra nerazzurra. Oggi Dimarco gioca prevalentemente da quinto di centrocampo, un ruolo che gli consente comunque di esprimere gran parte delle sue qualità offensive. I numeri con l'Inter raccontano bene il suo contributo: 26 gol e 54 assist, confermandone l'importanza anche nella fase di costruzione e negli ultimi metri.
L'esperimento visto a San Siro contro la Francia dimostra quindi che il suo passato da attaccante esterno può rappresentare una risorsa anche per la Nazionale. Per Dimarco è stato un ritorno alle origini, ma soprattutto un'occasione per offrire a Mancini una soluzione tattica in più: sfruttare il suo mancino, la capacità di saltare l'uomo e la qualità negli assist anche in una posizione più avanzata.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - News
Altre notizie
- 19:29 Stoccarda, per Stiller l'Inter si allontana. E lui si allontana dall'agente
- 19:15 Tare rivela: "Volevamo Akanji, ma disse no perché il Milan non era in UCL"
- 19:00 liveITAL-INTER da PAURA, ESPOSITO conquista il MONDO. DIMARCO esterno nel 4-3-3?
- 18:46 Polonia, 'battibecco' tra Zielinski e Zalewski. Colpa di... una felpa
- 18:33 Italia, San Siro vuol dire record: con la Francia nuovo primato di incassi
- 18:20 GdS - Dimarco torna alle origini: ala d'attacco contro la Francia come 12 anni fa negli Esordienti
- 18:06 F. Galli: "Scudetto? Inter e Roma un gradino sopra le altre. Ma il Milan..."
- 17:51 Viviano: "Barella strepitoso contro la Francia, come si fa a discuterlo?". Poi attacca Akanji: "Le parole sul Como..."
- 17:37 Trevisani: "Esposito è vicino alla perfezione per come gioca, vive, parla e pensa"
- 17:23 Reuters - L'offerta di Avenue Capital non convince tutti i club: in ballo i diritti mediatici
- 17:09 Oltre 8 milioni di spettatori davanti alla TV per Italia-Francia
- 16:55 Bergomi e il record di gol in Nazionale di Riva: "Mi auguro che Pio lo raggiunga"
- 16:41 Niente Belgio per Frattesi: ha lasciato il ritiro per un risentimento muscolare
- 16:27 Cambiaghi: "Nella sfida contro la Juventus ci giochiamo tanto"
- 16:13 L'agente di Pio: "Rimarrà all'Inter per tanti anni. Il nerazzurro è la sua seconda pelle"
- 15:59 GdS - Infortuni ancora in crescita: il dato in A rispetto allo scorso anno
- 15:45 L'Inter festeggia Boninsegna: sono 83 primavere per il bomber mantovano
- 15:31 Bergomi: "Tutti hanno contribuito contro la Francia. Pio Esposito generoso"
- 15:17 Inter, la giocata difensiva di ottobre è di Provedel per la parata su Lauberbach
- 15:03 Nazionale, Bastoni esulta dopo la vittoria contro la Francia: "Squadra"
- 14:49 L'Equipe - Pio Esposito rende difficile la serata di Upamecano e Jacquet
- 14:35 Settore giovanile, due derby in cartellone tra le sette sfide del week-end
- 14:21 Primi contatti per il rinnovo di Bastoni: la volontà del difensore è chiara
- 14:07 La Repubblica - Pio e Sebastiano, il rigore è una questione di famiglia
- 13:51 Trevisani: "Non solo la Roma, Endrick interessa anche all'Inter"
- 13:37 Inter Campus 2.0, Carlotta Moratti: "Progetto puro nella sua essenza"
- 13:23 Condò: "Esposito è il centravanti che aspettavamo da anni"
- 13:09 Il Giorno - Inter Campus, un distacco che parte da lontano: le tappe della vicenda
- 12:55 Brasile, Ancelotti pensa già alla Copa America: "Da marzo gruppo più ristretto"
- 12:40 Mancini: "Italia-Francia come Inter-Juve o un derby, è una serata che rimane"
- 12:35 Giappone-Brasile, Ancelotti scioglie il dubbio a sinistra: gioca C. Augusto
- 12:28 Seba Esposito: "Il rigore sbagliato me lo sognerò. Grazie Pio"
- 12:22 Diouf: "Non abbiamo trovato la soluzione, Italia brava in contropiede"
- 12:14 Domani Romania-Polonia, Zielinski recuperato: oggi si è allenato in gruppo
- 12:00 videoL'ITALIA agli... INTERISTI! Francia schiantata con PIO, BASTONI, BARELLA e DIMARCO
- 11:53 Sucic, gol prestigioso a Wembley: "Bello, un peccato non sia bastato"
- 11:39 Pio Esposito: "Nazionale, c'è un feeling speciale. Spero di mantenerlo per sempre"
- 11:25 La Repubblica - Pagelle (ner)azzurre: Barella come l'ABS
- 11:13 Corsera - Pagelle (ner)azzurre: Pio bomber doc
- 11:00 Pio spiega il rigore tirato da Seba: "Ci siamo accordati in campo"
- 10:47 Scalvini: "Bastoni un idolo, per me è un privilegio giocare con lui"
- 10:34 L'Inter continua a monitorare la crescita di Jay Robinson
- 10:20 videoFrattesi: "Ho detto a Pio che se cambia gli metto le mani addosso..."
- 10:06 Mauro: "L'Inter può vincere a +10 sulla seconda. Ma la perdita di Ausilio..."
- 09:52 Lautaro: "Sto bene, torno presto. Campionato? Equilibrato, ecco cosa serve"
- 09:38 TS - Ciao Inter Campus, Oaktree continua nella Cancel Culture nerazzurra
- 09:24 TS - Stones a pieno ritmo, ma sotto valutazione: arriva un difensore a gennaio?
- 09:10 CdS - Atalanta-Inter, Luis Henrique recuperato. Thuram e Lautaro? Più ottimismo per il francese perché...
- 08:56 CdS - Carlos Augusto a un passo dal rinnovo con l'Inter, ma non era solo questione di soldi
- 08:42 CdS - Mercato Inter: niente quinta punta, riflessioni in difesa e orecchie aperte su Luis Henrique
- 08:28 Bergomi: "L'Inter può difendere meglio, anche con Bastoni in mezzo. Spence o Diouf? C'è una discriminante"
- 08:14 Italia-Francia, le pagelle dei (ner)azzurri: un'ira di Pio, Barella Grande Saggio
- 08:00 GdS - Inter, due rinnovi ora e due più avanti. C'è chi è già con la penna in mano
- 01:00 Frattesi festeggia il gol a San Siro: "Bello tornare a casa. Quella porta..."
- 00:00 Un'Inter doppio formato? Intanto Pio devasta la Francia
- 23:56 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:46 videoThuram lascia San Siro e rassicura con un cenno sulle sue condizioni
- 23:42 Tiri in porta, Malen capo-classifica in campionato. Ma Thuram non è distante
- 23:31 La FIGC puntualizza: è stato ammonito Frattesi, non Bastoni
- 23:28 Lavelli sogna la prima squadra: "Mi ispiro a Esposito, il suo percorso è splendido"
- 23:18 Italia, Mancini a Sky: "Il rigorista era Pio, la prossima volta non si confonderanno..."
- 23:14 Pio Esposito a Sky: "Do il massimo, il segreto è lavorare tutti i giorni"
- 23:10 Frattesi: "In quella porta uno dei gol più importanti della mia carriera. In Nazionale c'è aria nuova"
- 22:48 Pio Esposito alla Rai: "Un onore segnare con questa maglia. Il rigore segnato anche per mio fratello"
- 22:45 Le pagelle (ner)azzurre - T'amo Pio Esposito. Dimarco è il jolly di Mancini
- 22:42 Mancini: "Bravissimi tutti, tante cose positive, ma ora dobbiamo vincere in Belgio"
- 22:42 Italia-Francia 3-1, Pio Esposito trascina gli azzurri: doppietta e primo posto in Nations League
- 22:39 InterNazionali - Sucic non basta alla Croazia: l'interista in gol, ma Spagna e Inghilterra alle Final 8
- 22:30 Argentina, Scaloni: "Lautaro dà sempre il 120%, Samuel pronto ad allenare"
- 22:15 UFFICIALE - Argentina, arriva il rinnovo del ct Scaloni fino al 2030