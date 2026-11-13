Federico Dimarco si è concesso un tuffo nel passato, tornando per un quarto d’ora a ricoprire il ruolo che aveva caratterizzato i suoi primi anni nel calcio. Nell'ultima sfida della Nazionale contro la Francia, disputata a San Siro, il giocatore dell'Inter è subentrato a Cambiaghi negli ultimi 15 minuti, venendo schierato come esterno d'attacco. Una posizione che conosce bene e nella quale ha subito lasciato il segno, servendo l'assist per il gol di Frattesi.

Una volta, infatti, Dimarco era proprio un'ala. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva iniziato così alla Calvairate, la prima squadra della sua carriera, e aveva mantenuto quel ruolo anche nei primi anni trascorsi nel settore giovanile nerazzurro. Dribbling, accelerazioni, capacità di puntare l'avversario e soprattutto il mancino, la sua arma migliore: caratteristiche che gli permettevano di fare la differenza negli ultimi metri.

La svolta arrivò quando aveva appena 12-13 anni. Michele Ravera, uno dei suoi allenatori, intuì che avrebbe potuto rendere ancora di più arretrando la propria posizione. Al termine di un allenamento gli consigliò di trasformarsi in terzino sinistro. Inizialmente Dimarco visse quella proposta come una delusione: era abituato a segnare e a giocare vicino alla porta, mentre improvvisamente si ritrovava diversi metri più indietro. Con il tempo, però, comprese il valore di quell'intuizione, che avrebbe contribuito a indirizzare la sua carriera.

Nel 2016, quando era già una delle promesse più interessanti del calcio italiano, raccontò le difficoltà iniziali di quel cambiamento. Dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Inter, arrivò anche la prima occasione tra i professionisti con l'Ascoli, in Serie B, prima di proseguire il proprio percorso fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra nerazzurra. Oggi Dimarco gioca prevalentemente da quinto di centrocampo, un ruolo che gli consente comunque di esprimere gran parte delle sue qualità offensive. I numeri con l'Inter raccontano bene il suo contributo: 26 gol e 54 assist, confermandone l'importanza anche nella fase di costruzione e negli ultimi metri.

L'esperimento visto a San Siro contro la Francia dimostra quindi che il suo passato da attaccante esterno può rappresentare una risorsa anche per la Nazionale. Per Dimarco è stato un ritorno alle origini, ma soprattutto un'occasione per offrire a Mancini una soluzione tattica in più: sfruttare il suo mancino, la capacità di saltare l'uomo e la qualità negli assist anche in una posizione più avanzata.