La frequenza con cui Francesco Pio Esposito sta segnando con la Nazionale italiana - con i due gol messi a referto ieri contro la Francia il conteggio è salito a quota nove marcature in quattordici presenze - hanno spinto più di qualche osservatore a chiedersi se l'attaccante dell'Inter riuscirà a superare il record di 35 reti fatto registrare da Gigi Riva, bomber all time azzurro. Un quesito a cui Beppe Bergomi ha risposto così per Sky Sport: "Quel primato resiste da non so quanti anni - le parole dello Zio -. Durante questo periodo non abbiamo mai avuto nessuno in grado di battere quel record. E ne sono passati tanti di attaccanti forti: Inzaghi. Vieri, Del Piero, Totti... Mi auguro ci riesca Pio Esposito, un ragazzo che, oltre alle qualità tecniche, ha tutto il resto. E' uno posato e perbene".