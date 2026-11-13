"Squadra". Alessandro Bastoni usa una sola parola ma significativa per spiegare il motivo per cui ieri sera, a San Siro, l'Italia è riuscita nell'impresa di battere in rimonta la Francia battendola 3-1 grazie alla doppietta di Francesco Pio Esposito, inframezzata dal gol di Davide Frattesi. Il difensore dell'Inter è stato uno dei protagonisti di una notte da incorniciare per la Nazionale, una notte in cui hanno brillato tutti i nerazzurri in campo. Pio, come detto, con due gol, ma anche Nicolò Barella, autore di una performance completa, senza dimenticare Federico Dimarco con l'assist per l'ex compagno Davide Frattesi per il momentaneo raddoppio della squadra di Roberto Mancini.