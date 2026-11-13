La Gazzetta dello Sport propone oggi un focus sugli infortuni tra le squadre di Serie A: un dato in crescita, all'undicesima giornata di campionato. "La differenza tra la scorsa annata (659) e quella in corso (769) è del 16,7%. Stiamo parlando di un dato analizzato a parità di incontri giocati: al 13 novembre, l'anno scorso come oggi, erano state completate appunto 11 giornate di Serie A, 4 di Champions ed Europa League, 3 di Conference League, 2 di Coppa Italia e 4 delle varie rappresentative nazionali (escludendo le sfide di Nations League in corso)".

"La federazione che gestisce il calcio mondiale ha deciso, come abbiamo visto, di accorpare le soste nazionali di inizio settembre e inizio ottobre in un'unica grande pausa da quattro partite - si legge ancora -. L'obiettivo dichiarato era quello di ridurre tempi e numero degli spostamenti tra un continente e l'altro, per evitare di stressare troppo a livello fisico i calciatori. Raggiunto? No, ci si continua a fare male. Anzi, i numeri stanno aumentando".