C'è tanta Inter nella bellissima vittoria di ieri dell'Italia al Meazza contro la Francia per 3-1 in Nations League. Protagonisti sul rettangolo di gioco quattro nerazzurri, cinque considerando l'ultimo quarto d'ora concesso ad Andy Diouf. Di seguito le pagelle per i giocatori dell'Inter del Corriere della Sera:

Bastoni 6 - Sverniciato da Olise sul gol: cilindrate troppo differenti, sullo scatto non c’è gara. Ma è bravo però a tenere la testa fuori dall’acqua, non era scontato, e a respingere gli assalti francesi.

Barella 6,5 - Non attraversa una fase brillante con l’Inter, si sa. Mancini gli dà comunque fiducia. E fa bene: mette corsa ed esperienza al servizio dei compagni. Generoso.

P. Esposito 8 - Gol da bomber di origine controllata e garantita: ai bambini della sua scuola calcio a Brescia facciano vedere in loop come incenerisce Upamecano sul pareggio. Poi è di ghiaccio sul rigore della sicurezza. In famiglia, meglio che li batta lui.

Dimarco 6,5 - Entra e tac, mette la palla del sorpasso. Come si dice? Al posto giusto, al momento giusto.