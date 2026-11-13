Eroe a San Siro, e non è la prima volta per lui. Sicuramente, la prima con la maglia azzurra addosso. Pio Esposito ieri sera ha steso la Francia con una doppietta e nel post partita si è presentato ai microfoni di Sportmediaset.

Una grande Italia che però all'inizio ha avuto un po' di distrazioni.

"Sì, c'è stato quell'episodio negativo all'inizio in cui abbiamo subito gol, può capitare nel calcio. Siamo stati bravi, abbiamo avuto poi l'episodio positivo del nostro gol che ci ha rimesso in parità. Sull'1-1 abbiamo gestito meglio, attendendo quando c'era da attendere e spingendo quando c'era da spingere. Poi abbiamo sfruttato bene le altre occasioni".

Avete deciso tu e tuo fratello chi avrebbe battuto il primo calcio di rigore?

"Sì, sicuramente ci siamo messi d'accordo in campo. Sul foglio c'ero io per primo e lui per secondo. Se la sentiva, lui è forte sui rigori e lo dicono le statistiche, ne ha segnati tanti ed è bravo a calciarli. Può capitare di sbagliare, com'è capitato a me in passato. Sono contento di aver segnato e averla chiusa poi".

Ti rendi conto che hai segnato una doppietta alla Francia?

"Sì sì sì, ora siamo ancora a caldo ma sono contentissimo sia servita per vincere".