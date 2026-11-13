Una serata da ricordare, quella di ieri, per tutto l'ambiente della Nazionale. In campo, la squadra di Roberto Mancini, trascinata da Pio Esposito, ha sconfitto la Francia per 3-1; sugli spalti, invece, la vittoria la registra il botteghino visto che ieri erano presenti 71.452 spettatori che hanno garantito il nuovo record di incasso per una partita degli Azzurri con 2.378.042 euro. Battuto il precedente primato che risaliva ad Italia-Norvegia, sempre a San Siro, del 16 novembre scorso, con 1.931.364 euro.

Sempre al Meazza si sono registrati il terzo, quarto, quinto e sesto incasso della storia azzurra. A cominciare da Italia-Germania di Nations League: 1.683.000 euro (e 60.334 spettatori) per la sconfitta 1-2 nei quarti. Poi 1.652.799 euro (68.158 spettatori) per la sconfitta nei gironi del 17 novembre 2024 contro la Francia) e l'amarissimo pareggio con la Svezia (0-0) che il 13 novembre 2017 escluse gli azzurri dal Mondiale del 2018: incasso da 1.175.069 euro e 72.696 spettatori.