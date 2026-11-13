Intervistata dai microfoni uffiali del club interista a pochi giorni dalla sfida tra Inter Women e Juventus Women, la calciatrice nerazzurra Michela Cambiaghi ha parlato apertamente dell'importanza della sfida contro le rivali bianconere: "È molto importante perché, nonostante sappiamo che ogni partita vale tre punti e le insidie sono dietro l'angolo, sappiamo che questa partita è molto importante perché ci sono alcune partite nel corso del campionato che sono un po' più importanti delle altre perché magari ci si gioca qualcosa in più e questa sarà una di quelle. Conosciamo l'importanza della sfida e quindi daremo il massimo".