"Sono venuto a vedere la partita, non potendo andare in Argentina. Sto bene, sto recuperando e spero di tornare presto". Lautaro Martinez parla così a Sky Sport in un'intervista realizzata prima della gara tra Italia e Francia e pubblicata sui canali dell'emittente.

Il capitano nerazzurro sottolinea poi di aver incontrato i compagni di nazionale ad Appiano Gentile e sprona i suoi compagni in vista della ripresa del campionato. "E' equilibrato, bisogna sempre dare il massimo e andare avanti partita per partita". Una ripresa a cui dovrebbe partecipare anche il Toro, che manca dal rettangolo di gioco da un mese, precisamente dalla sconfitta in Champions League contro il Club Brugge. Ora l'infortunio muscolare è un ricordo e l'attaccante sta lavorando duramente ad Appiano Gentile per ritrovare la migliore condizione. A Bergamo, il 22 novembre, vuole essere in campo.