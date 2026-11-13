Il Milan ha provato a prendere Manuel Akanji, ma il difensore elvetico ha scelto l'Inter per un motivo ben preciso. La rivelazione è dell'ex direttore sportivo rossonero Igli Tare nel corso di 'Sky Calcio Unplugged': "Abbiamo cercato a giugno di prendere Adrien Rabiot. Abbiamo fatto un primo tentativo, ma c'era un altro ruolo importante anche negli ultimi giorni di mercato: era Akanji, che abbiamo cercato di portare da noi. Un ruolo fondamentale lo giocava il fatto di giocare la Champions. Hanno rifiutato non per importanza del club ma perché non c'era la Champions”.

E proprio sul difensore poi passato all'Inter ha aggiunto: "Avevamo deciso di cambiare il modulo a cinque giorni dalla fine del mercato: passare da un 4-3-3 a una difesa a tre. Siamo stati un po' sfortunati, prima per la storia di Akanji ma anche per Joe Gomez del Liverpool, perché è saltato un trasferimento di Marc Guéhi. Aspettavamo solo che si chiudesse, ma all'ultimo hanno fatto un passo indietro. E per non restare con un difensore in meno, nelle ultime ore abbiamo preso Odogu come giocatore di prospettiva”.